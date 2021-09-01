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Россиянам рассказали о пользе и опасности чеснока
Общество
Россиянам рассказали о пользе и опасности чеснока
wikipedia.org  /  Donovan Govan/CC BY-SA 3.0

Москва, 1 сентября. Лекарственными свойствами чеснока пользовались еще в 1500 году до нашей эры. Специалисты назвали как полезные, так и плохие эффекты от употребления этого продукта.

Среди благоприятных эффектов можно выделить помощь в укреплении иммунитета. Чеснок стимулирует выработку различных типов клеток в организме. Исследователи провели эксперимент, который показал, что у 60 употреблявших этот продукт людей симптомы гриппа и простуды были менее серьезные.

Также чеснок можно использовать в качестве противогрибкового средства. Он обладает антимикробными свойствами и убивает вредные организмы. Кроме этого, ученые выявили влияние чеснока на когнитивные функции человека. Это растение помогает предотвратить потерю памяти. Среди негативных эффектов могут оказаться вздутие живота, так как в чесноке много углеводов, и изжога.

Недавно американский диетолог Грейс Дерача назвала продукты, которые помогут справиться с повышенным кровяным давлением. Среди них оказались каша из амаранта и бананы.

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