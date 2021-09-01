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Налоговая объявила о ликвидации ФБК 31 августа
Политика
Налоговая объявила о ликвидации ФБК 31 августа
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ольга Назаркина

Москва, 1 сентября. ФБК1 (включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией в РФ, запрещенной в России) 31 августа объявлен ликвидированным.

Федеральная налоговая служба полностью оформила документы о ликвидации. Все счета и имущество «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК) будут пущены на погашение его долгов. Информация об этом находится на сайте ЕГРЮЛ.

Ранее ФАН сообщил о намерении добиться блокировки мобильного приложения для «Умного голосования» от команды Алексея Навального. Это связано с тем, что программа представляет собой проект ФБК — запрещенной экстремистской организации, осуществляющей деятельность на территории России.

Команда Алексея Навального намерена оказать прямое деструктивное воздействие на российскую систему выборов. В частности, Леонид Волков предложил сторонникам блогера «сломать» систему дистанционного голосования.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

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Все новости / Политика / Налоговая объявила о ликвидации ФБК 31 августа
фбк ликвидация налоговая
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