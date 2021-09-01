ГИБДД выступила за повышение качества подготовки в автошколах

Москва, 1 сентября. ГИБДД выступает за повышение качества подготовки водителей в автошколах, сообщили в пресс-центре МВД.

В ведомстве уточнили, что согласование основных программ профобучения водителей и выдача заключения о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы автошколы осуществляется в «рамках предоставленных полномочий».

«Госавтоинспекция последовательно выступает за необходимость повышения качества подготовки водителей транспортных средств», — сообщил пресс-центр МВД ТАСС.

Ранее представительная комиссия по безопасности дорожного движения сообщила, что новые программы обучения, по которым будут проходить занятия в автошколах России, появятся к концу 2021 года. Вице-премьер России Марат Хуснуллин дал соответствующее распоряжение Минпросвещению и МВД. Старые программы были зациклены на ПДД, однако теперь водителей будут учить не рисковать на дорогах, а принимать быстрые решения.