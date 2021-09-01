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Россияне назвали самые важные предметы в школьной программе

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 08:20
Общество
Россияне назвали самые важные предметы в школьной программе
mosreg.ru  /  Пресс-служба правительства Московской области

Москва, 1 сентября. Самым важным предметом в школах русский язык считают более половины россиян (58%) из числа всех опрошенных.

Однако 44% респондентов отметили, что важным предметом в школе является иностранный язык. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру», которые имеются в распоряжении ТАСС.

«Еще 42% участников исследования выделили преимущества алгебры и геометрии», — сказано в исследовании.

Историю посчитали важной всего 19% россиян, литературу — 16%, а информатику — 14%. Меньше всего набрали голосов основы религиозных культур и светской этики, музыка и ИЗО. Также 12% россиян посчитали важными физику и физкультуру, а еще 7% выделили географию.

Ранее медицинский психолог сети «СМ-клиника» Любовь Крушинских дала рекомендации, как помочь ребенку при переходе в новую школу. Она отметила, что, обсуждая эту непростую ситуацию, важно быть честными с детьми.

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