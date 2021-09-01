Стоимость квадратного метра жилья пересчитают по новой методике

Москва, 1 сентября. Средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья будет рассчитываться на основании средневзвешенной цены на первичном и вторичном рынках по типовым квартирам среднего качества.

Показатель используется для расчетов социальных выплат на строительство или приобретение жилья. Теперь он будет рассчитывать по новой методике, сообщает со ссылкой на ответ Минстроя на запрос сенатора Андрея Кутепова ТАСС. Соответствующий приказ ведомства направлен в Министерство юстиции России на государственную регистрацию.

Кутепов ранее направил предложение пересмотреть расчетную стоимость квадратного метра жилья в России помощнику президента России Максиму Орешкину. Глава комитета Совфеда по экономической политике отметил, что сейчас показатель занижен почти повсеместно из-за того, что законодательство отстает от роста цен на стройматериалы.