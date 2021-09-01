Имеет значение: размер полового члена влияет на женский оргазм

Москва, 1 сентября. Ученые из Королевского колледжа в Лондоне определили, как половой орган мужчины может повлиять на удовольствие женщины во время секса.

По словам авторов исследования, на женский оргазм влияет не только длина члена, но и его обхват. В эксперименте приняли участие гетеросексуальные пары. Им выдавались ограничительные кольца, которые мужчины надевали на половой орган. Они регулировали глубину проникновения во влагалище во время секса.

После полового акта женщины заполняли анкету удовлетворенности. Выяснилось, что даже два сантиметра могут повлиять на качество оргазма. Британские специалисты составили рейтинг длины члена. Идеальным оказался размер в 17 сантиметров. Оптимальный обхват женщины выбрали 12 сантиметров.

Недавно любителям жесткого секса перечислили несколько правил и техник безопасности, которые следует соблюдать во время грубой интимной игры.