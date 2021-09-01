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«Бандит и жена бандита»: как прошла свадьба Моргенштерна

Общество

Один из самых известных российских рэперов Алишер Моргенштерн и его избранница Дилара Зинатуллина сыграли свадьбу. Решение знаменитостей отметить торжество «в русском стиле» вызвало настоящий взрыв эмоций у пользователей соцсетей.

В ЗАГС молодожены поехали не на роскошном спорткаре, а на бюджетном автомобиле марки Daewoo. По словам невесты, с этой машиной у влюбленных связаны трепетные воспоминания. 

«Чтобы вы понимали, в 2017-м Алишер катал мена на этой машине, вот в этих вот очках. Вот она же прям! Из Уфы привез машину Nexia, чтобы в ЗАГС поехать», — восхищенно рассказывает девушка.

Автопарк звездной пары дополнил и классический лимузин из проката. Алишер Моргенштерн назвал его «самым старым и вонючим». В нем влюбленные и их гости пели песни их земляка — рэпера Face.

Каждая часть церемонии получилась максимально эпатажной. Утро жениха началось в туалете в окружении камер. Во время выкупа рэпер громко кричал признания в любви своей невесте с использованием нецензурной лексики. А в честь заключения гражданского брака радостный Моргенштерн даже станцевал тверк на полу государственного учреждения.

Однако некоторые подписчики не оценили юмора молодых интернет-звезд. Платье невесты назвали «безвкусным», поведение неприличным, а костюм жениха — слишком большим. По мнению фанатов Дилары, пара выглядят как «бандит и жена бандита из 90-х». Некоторые пользователи и вовсе посчитали, что свадьба постановочная, а ее полную версию мы увидим в новом клипе исполнителя.

Однако большинство комментаторов положительно отреагировали на оригинальное бракосочетание и искренне порадовались за молодых.

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Все новости / Общество / «Бандит и жена бандита»: как прошла свадьба Моргенштерна
россия музыка знаменитости моргенштерн дилара зинатуллина
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