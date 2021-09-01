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Политолог Жарихин назвал три основные проблемы Байдена перед саммитом с Зеленским
Политика
Политолог Жарихин назвал три основные проблемы Байдена перед саммитом с Зеленским
Федеральное агентство новостей

Москва, 1 сентября. В последние дни президент США Джо Байден столкнутся с тремя серьезными проблемами, которые ему нужно будет решить. Об этом заявил российский политолог Владимир Жарихин.

В среду 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретится со своим американским коллегой, чтобы обсудить ряд вопросов. Однако у главы Белого дома сейчас хватает и других проблем. Заместитель директора Института стран СНГ объяснил, насколько своевременно пройдет саммит лидеров государств.

«Байдена можно пожалеть. На него свалились такие напасти как Афганистан, ураган и Зеленский. Они в общем-то равноценны. Если серьезно, то серьезная эта проблема с Афганистаном», — отметил эксперт.

Он добавил, что для американцев является преимуществом тот факт, что у них лишь два соседа: Мексика и Канада, которые не доставляют особых проблем. Однако они сталкиваются с природными катаклизмами из-за своего ландшафта.

«Но проблема в том, что у них нет горных хребтов, которые препятствуют движению ураганов, которые вечно гуляют по всей американской территории. Так что, где-то плюсы, где-то минусы. Афган — это действительно серьезная проблема, и Зеленский тоже. Конечно, Зеленский — это человек нетрадиционных решений», — подчеркнул политолог.

По его мнению, Зеленскому пришлось подождать, чтобы начальство решило более серьезные проблемы. Для них тема Афганистана актуальна десятилетия, и Вашингтон, как оказалось, не подумал, как разрешить эту ситуацию.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что решение о сроках эвакуации американцев, афганцев и граждан других стран было правильным.

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Владимир Жарихин зеленский байден
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