«Даже стула не предложили»: фото Зеленского в США рассмешило украинцев

Киев, 1 сентября. Украинские пользователи высмеяли фотографию, на которой запечатлен президент Украины Владимир Зеленский во время подписания документов в ходе визита в США.

Насмешившее украинцев фото опубликовал в Facebook офис президента. На снимке украинский лидер стоит один на фоне флагов Украины и США позади участвующих в подписании документов официальных лиц. В публикации отмечается, что два документа в энергетической отрасли были подписаны «в присутствии Зеленского».

Украинские пользователи с иронией комментировали саму фотографию и формулировки, которые используются в публикации. Некоторые комментаторы отмечали, что Зеленскому не удалось встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном, его заместителем Викторией Нуланд и другими американскими чиновниками.

«Ну, хоть постоит, пофоткается», — саркастически отмечала Тетяна Червоненька.

Другие комментаторы отмечали, что Зеленскому «даже стула не предложили», и президент Украины «стоит, бедненький». Украинского лидера сравнивали с «мальчиком из обслуги», который «чего-то ждет», пока важные документы подписывают взрослые.

«Унизительное какое-то фото», — написала пользователь Леся, отметив, что Зеленский стоит один, и рядом с ним нет никого от США.

«Не перетрудился, пока стоял?» — иронизировала Daria Sidorenko.

Ранее сообщалось, что Зеленский и американский лидер Джо Байден 1 сентября проведут переговоры в Вашингтоне, во время которых обсудят судьбу олигарха Игоря Коломойского. Стороны также обсудят судебные реформы на Украине, вопросы в сфере безопасности и экономики.