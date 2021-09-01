Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 сентября 08:15
08:13
Общество
Стоимость квадратного метра жилья пересчитают по новой методике
08:12
Общество
Имеет значение: размер полового члена влияет на женский оргазм
08:12
Происшествия
Продавец ювелирного салона пойдет под суд за ограбление лавки на 4 млн в Новосибирске
08:03
Политика
Политолог Жарихин назвал три основные проблемы Байдена перед саммитом с Зеленским
08:00
Весь мир
«Талибан» выразил готовность возобновить торговлю с Индией
08:00
Общество
День знаний 1 сентября 2021: история и традиции праздника, новшества из-за COVID-19
07:51
Политика
«Даже стула не предложили»: фото Зеленского в США рассмешило украинцев
07:50
Общество
Чрезмерное употребление фруктозы может привести к нарушениям работы ЖКТ
07:49
Общество
Apple столкнулась с проблемой при производстве новых смарт-часов Apple Watch 7
07:49
Общество
Прямое авиасообщение из Владивостока в Советскую Гавань начнется 1 октября
Все новости

«Даже стула не предложили»: фото Зеленского в США рассмешило украинцев
Политика
«Даже стула не предложили»: фото Зеленского в США рассмешило украинцев
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 1 сентября. Украинские пользователи высмеяли фотографию, на которой запечатлен президент Украины Владимир Зеленский во время подписания документов в ходе визита в США.

Насмешившее украинцев фото опубликовал в Facebook офис президента. На снимке украинский лидер стоит один на фоне флагов Украины и США позади участвующих в подписании документов официальных лиц. В публикации отмечается, что два документа в энергетической отрасли были подписаны «в присутствии Зеленского».

Украинские пользователи с иронией комментировали саму фотографию и формулировки, которые используются в публикации. Некоторые комментаторы отмечали, что Зеленскому не удалось встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном, его заместителем Викторией Нуланд и другими американскими чиновниками.

«Ну, хоть постоит, пофоткается», — саркастически отмечала Тетяна Червоненька.

Другие комментаторы отмечали, что Зеленскому «даже стула не предложили», и президент Украины «стоит, бедненький». Украинского лидера сравнивали с «мальчиком из обслуги», который «чего-то ждет», пока важные документы подписывают взрослые.

«Унизительное какое-то фото», — написала пользователь Леся, отметив, что Зеленский стоит один, и рядом с ним нет никого от США.

«Не перетрудился, пока стоял?» — иронизировала Daria Sidorenko.

Ранее сообщалось, что Зеленский и американский лидер Джо Байден 1 сентября проведут переговоры в Вашингтоне, во время которых обсудят судьбу олигарха Игоря Коломойского. Стороны также обсудят судебные реформы на Украине, вопросы в сфере безопасности и экономики.

Вернуться назад

Все новости / Политика / «Даже стула не предложили»: фото Зеленского в США рассмешило украинцев
украина сша зеленский
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru