Чрезмерное употребление фруктозы может привести к нарушениям работы ЖКТ

, 1 сентября. Многие люди заменяют сахар на фруктозу или сахарозу. Однако чрезмерное употребление этих компонентов может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

После того как фруктоза попадает в организм, она начинается всасываться клетками, которые находятся на стенках кишечника. Этот процесс называется абсорбция.

Его скорость и интенсивность зависит от белковых транспортеров. Из-за чего рецепторы в организме ответно реагируют на уровень фруктозы в крови. Это означает, что, чем больше человек принимает в пищу фруктозы или сахарозы, тем сильнее его организм требует сладкого. Недостаток транспортеров может привести к нарушениям работы ЖКТ и процессу абсорбции.

По словам авторов исследования, чрезмерное употребление фруктозы способно разрушать и истощать молекулы аденозинтрифосфата. Это приводит к накоплению в хрящах суставов мочевой кислоты, что станет причиной развития артрита, подагры, ожирения и заболеваний сердца.

Недавно диетолог Светлана Балагурова посоветовала желающим избавиться от лишнего веса исключить из рациона трансжиры и сахар.