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Apple столкнулась с проблемой при производстве новых смарт-часов Apple Watch 7
Общество
Apple столкнулась с проблемой при производстве новых смарт-часов Apple Watch 7
pixabay.com

Купертино, 1 сентября. Компания Apple столкнулась с проблемой при изготовлении новых смарт-часов Apple Watch 7. Об этом сообщают издания Bloomberg и Nikkei со ссылкой на источник.

Компании, которые занимаются производством часов, столкнулись с проблемой при изготовлении первых партий устройств. Она заключается в особенности конструкции новинки, сказал источник, знакомый с ситуацией.

Apple должна представить новую модель смарт-часов Watch Series 7 в ближайшие недели. Информацию об этом сообщает Bloomberg. Однако компания еще не объявила дату выхода девайса, поэтому релиз может быть перенесен или на рынок поступит лишь малая партия обновленной модели.

Также стало известно, что американская компании Apple планирует внедрить технологию спутниковой связи в новые модели iPhone. Пользователи смогут отправлять сообщения в службы спасения по спутнику.

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