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Прямое авиасообщение из Владивостока в Советскую Гавань начнется 1 октября
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Прямое авиасообщение из Владивостока в Советскую Гавань начнется 1 октября
Общество
Прямое авиасообщение из Владивостока в Советскую Гавань начнется 1 октября
pixabay.com

Владивосток, 1 сентября. Самолеты из Владивостока в Советскую Гавань начнут летать с 1 сентября. Рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам.

Перевозку будут выполнять самолеты АН-24. Стоимость билета в одну сторону составит 7050 рублей. Информацию об этом сообщает ИА PrimaMedia. Отправление из Советской Гавани будет в 8:55 по местному времени, из Владивостока — в 11:50. Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании «Аврора».

Запустить авиасообщение между Владивостоком и Советской Гаванью удалось благодаря созданию единой дальневосточной авиакомпании. Соответствующий указ издал президент России Владимир Путин. Благодаря этому станет возможным осуществлять более 500 маршрутов, в том числе 100 межрегиональных и более 430 местных. Единая дальневосточная компания была создана для налаживания авиасообщения в дальневосточном регионе страны.

Недавно воздушное авиасообщение между Южно-Сахалинском и Советской Гаванью было восстановлено после неблагоприятных метеоусловий в Хабаровском крае.

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