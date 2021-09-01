Прямое авиасообщение из Владивостока в Советскую Гавань начнется 1 октября

Владивосток, 1 сентября. Самолеты из Владивостока в Советскую Гавань начнут летать с 1 сентября. Рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам.

Перевозку будут выполнять самолеты АН-24. Стоимость билета в одну сторону составит 7050 рублей. Информацию об этом сообщает ИА PrimaMedia. Отправление из Советской Гавани будет в 8:55 по местному времени, из Владивостока — в 11:50. Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании «Аврора».

Запустить авиасообщение между Владивостоком и Советской Гаванью удалось благодаря созданию единой дальневосточной авиакомпании. Соответствующий указ издал президент России Владимир Путин. Благодаря этому станет возможным осуществлять более 500 маршрутов, в том числе 100 межрегиональных и более 430 местных. Единая дальневосточная компания была создана для налаживания авиасообщения в дальневосточном регионе страны.

Недавно воздушное авиасообщение между Южно-Сахалинском и Советской Гаванью было восстановлено после неблагоприятных метеоусловий в Хабаровском крае.