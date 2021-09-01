Политолог Жарихин объяснил, чем Зеленский может заинтересовать Байдена на саммите

Москва, 1 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с американским лидером Джо Байденом может пообещать спровоцировать Россию, что позволит ввести новые санкции.

Украинский глава на саммите планирует поднять вопрос по «Северному потоку — 2», а в особенности его интересует компенсация за введение в эксплуатацию российско-немецкого газопровода. Заместитель директора Института стран СНГ в интервью «Украина.ру» рассказал, чем Зеленский сможет заинтересовать президента США.

«Он может предложить президенту Америки устроить какую-нибудь провокацию, которая позволит Соединенным Штатам наложить очередные санкции на Россию. Но у меня тихое чувство, что Соединенные Штаты, учитывая те истории с Россией и Китаем, о которых я рассказал, не расположены к тому, чтобы обострять отношения с Россией», — отметил эксперт.

Он добавил, что это не означает, что Вашингтон будет испытывать теплые чувства к Москве. Однако ухудшать отношения он не намерен, а потому Зеленский предлагает протухший продукт, но сам этого не понимает.

Ранее военный журналист Дмитрий Стешин заявил, что Зеленский хочет убедиться, что после вывода войск США из Афганистана Белый дом не оставит Киев.