Моргенштерн ответил Гордону на вопрос о принадлежности Крыма

Москва, 1 сентября. Украинский журналист Дмитрий Гордон взял интервью у российского рэпера Моргенштерна.

Во время беседы Гордон спросил у российской звезды, кому принадлежит полуостров Крым. Однако Алишер ответил, что Крым принадлежит крымчанам, и не захотел развивать эту тему. Соответствующий ролик размещен на YouTube-канале «В гостях у Гордона».

«Я тебя уже (поимел) ответом», — заявил рэпер.

Он также отметил, что не видит смысла в обсуждении того, что уже произошло. В конце Моргенштерн пожелал всем кайфа и любви.

Ранее Моргенштерн официально женился на Диларе Зинатуллиной. Один из самых скандальных российских артистов расписался со своей девушкой. Радостную новость сам рэпер и его новоиспеченная жена рассказали поклонникам в Instagram. На новой записи на странице исполнителя видно, как Моргенштерн в сером костюме выходит после регистрации.