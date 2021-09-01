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Моргенштерн ответил Гордону на вопрос о принадлежности Крыма
Шоу-бизнес
Моргенштерн ответил Гордону на вопрос о принадлежности Крыма
instagram.com  /  @morgen_shtern

Москва, 1 сентября. Украинский журналист Дмитрий Гордон взял интервью у российского рэпера Моргенштерна.

Во время беседы Гордон спросил у российской звезды, кому принадлежит полуостров Крым. Однако Алишер ответил, что Крым принадлежит крымчанам, и не захотел развивать эту тему. Соответствующий ролик размещен на YouTube-канале «В гостях у Гордона».

«Я тебя уже (поимел) ответом», — заявил рэпер.

Он также отметил, что не видит смысла в обсуждении того, что уже произошло. В конце Моргенштерн пожелал всем кайфа и любви.

Ранее Моргенштерн официально женился на Диларе Зинатуллиной. Один из самых скандальных российских артистов расписался со своей девушкой. Радостную новость сам рэпер и его новоиспеченная жена рассказали поклонникам в Instagram. На новой записи на странице исполнителя видно, как Моргенштерн в сером костюме выходит после регистрации.

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Все новости / Шоу-бизнес / Моргенштерн ответил Гордону на вопрос о принадлежности Крыма
крым гордон моргенштерн
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