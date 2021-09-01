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Времени для пресс-конференции с Зеленским не нашлось в расписании Байдена
Политика
Времени для пресс-конференции с Зеленским не нашлось в расписании Байдена
pixabay.com

Вашингтон, 1 сентября. Американский лидер Джо Байден встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном офисе, но без проведения совместной пресс-конференции.

Согласно расписанию Байдена на 1 сентября, президент США во время мероприятия подтвердит поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом «российской агрессии» в Крыму и в Донбассе. Также Байден подтвердит сотрудничество в сфере энергетики и поддержку реформ в Киеве.

Следом в расписании Байдена значится еженедельный экономический брифинг. Таким образом, в расписании главы Белого дома не нашлось времени для совместной пресс-конференции с Зеленским.

Сейчас Зеленский находится в Вашингтоне с рабочим визитом. 1 сентября он должен встретиться с президентом Джо Байденом. Среди ключевых тем встречи — привлечение США к мирному урегулированию ситуации в Донбассе, а также ситуация с «Северным потоком — 2».

Соединенные Штаты и Украина собираются наращивать сотрудничество в ядерной энергетике. Об этом сообщает минэнерго США.

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