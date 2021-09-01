Афганский посол рассказал подробности побега экс-президента из страны

Кабул, 1 сентября. Экс-президент Афганистана Ашраф Гани сбежал из страны в день проведения совещания с правительством. Об этом сообщил посол страны в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар.

Дипломат в интервью РИА Новости рассказал, что никто из соратников Гани не знал о готовящемся побеге. Экс-президент не только бросил своих соратников на произвол судьбы, но и ограбил свой народ, прихватив бюджетные средства.

Посол сообщил, что советник Гани позвонил в министерство обороны Афганистана и заявил, что он прибудет туда в 16:00 на совещание. В правительстве подготовились и ждали его.

«Но именно в это время три самолета, где находился Гани и его близкие, вылетели из кабульского аэропорта», — сообщил Агбар.

Именно Гани несет ответственность за столь стремительный захват Афганистана «Талибаном»1 (террористическая организация, запрещена в России), считает он. Посол рассказал, что Гани убирал из правительства честных чиновников и заменял их на неопытных.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден рекомендовал президенту Афганистана имитировать успехи борьбы с талибами. Телефонная беседа Байдена и Гани состоялась 23 июля.

1 Организация запрещена на территории РФ.