Шаг на пути в Катар: сборная России сегодня проведет первую игру с Карпиным

Москва, 1 сентября. Сборной России сегодня предстоит провести первую игру под руководством Валерия Карпина. Противостоять российским футболистам будут хорваты.

Матч состоится в рамках отборочного турнира на чемпионат мира-2022 в Катаре. Национальная команда России проведет эту встречу на московском стадионе «Лужники». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин со своим приходом в расположения в команду принес новые правила. На матч против сборной Хорватии наставник вызвал пять голкиперов, ранее вызывались только трое. Он также делегировал тренеру Виталию Кафанову окончательное решение, кто займет место в воротах.

При этом не будет одного постоянного капитана. При экс-тренере сборной Станиславе Черчесове повязка находилась на руке нападающего Артема Дзюбы. Защитник Георгий Джикия заявил, что в данный момент все капитаны и любой способен вывести сборную за собой.

Дзюба даже не получил вызов в расположение сборной. Карпин объяснил, что это решение продиктовано плохой формой нападающего.

Россия и Хорватия имеют по шесть очков и являются лидерами группы. Для прямой путевки в Катан необходимо занять первую строчку группы. Заняв второе место, для попадания на чемпионат мира придется одержать победу в стыковых матчах.

Карпин ранее сообщил, что выбрал стартовый состав на игру против Хорватии. По словам наставника сборной, тренерский штаб провел беседы со всеми футболистами национальной команды.