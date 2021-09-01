Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 сентября 08:14
08:13
Общество
Стоимость квадратного метра жилья пересчитают по новой методике
08:12
Общество
Имеет значение: размер полового члена влияет на женский оргазм
08:12
Происшествия
Продавец ювелирного салона пойдет под суд за ограбление лавки на 4 млн в Новосибирске
08:03
Политика
Политолог Жарихин назвал три основные проблемы Байдена перед саммитом с Зеленским
08:00
Весь мир
«Талибан» выразил готовность возобновить торговлю с Индией
08:00
Общество
День знаний 1 сентября 2021: история и традиции праздника, новшества из-за COVID-19
07:51
Политика
«Даже стула не предложили»: фото Зеленского в США рассмешило украинцев
07:50
Общество
Чрезмерное употребление фруктозы может привести к нарушениям работы ЖКТ
07:49
Общество
Apple столкнулась с проблемой при производстве новых смарт-часов Apple Watch 7
07:49
Общество
Прямое авиасообщение из Владивостока в Советскую Гавань начнется 1 октября
Все новости

Шаг на пути в Катар: сборная России сегодня проведет первую игру с Карпиным
Спорт
Шаг на пути в Катар: сборная России сегодня проведет первую игру с Карпиным
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Москва, 1 сентября. Сборной России сегодня предстоит провести первую игру под руководством Валерия Карпина. Противостоять российским футболистам будут хорваты.

Матч состоится в рамках отборочного турнира на чемпионат мира-2022 в Катаре. Национальная команда России проведет эту встречу на московском стадионе «Лужники». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин со своим приходом в расположения в команду принес новые правила. На матч против сборной Хорватии наставник вызвал пять голкиперов, ранее вызывались только трое. Он также делегировал тренеру Виталию Кафанову окончательное решение, кто займет место в воротах.

При этом не будет одного постоянного капитана. При экс-тренере сборной Станиславе Черчесове повязка находилась на руке нападающего Артема Дзюбы. Защитник Георгий Джикия заявил, что в данный момент все капитаны и любой способен вывести сборную за собой.

Дзюба даже не получил вызов в расположение сборной. Карпин объяснил, что это решение продиктовано плохой формой нападающего.

Россия и Хорватия имеют по шесть очков и являются лидерами группы. Для прямой путевки в Катан необходимо занять первую строчку группы. Заняв второе место, для попадания на чемпионат мира придется одержать победу в стыковых матчах.

Карпин ранее сообщил, что выбрал стартовый состав на игру против Хорватии. По словам наставника сборной, тренерский штаб провел беседы со всеми футболистами национальной команды.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Шаг на пути в Катар: сборная России сегодня проведет первую игру с Карпиным
футбол хорватия сборная россии чемпионат мира карпин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru