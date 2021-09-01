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Военный журналист Стешин рассказал, что Зеленский может дать Байдену на переговорах
Политика
Военный журналист Стешин рассказал, что Зеленский может дать Байдену на переговорах
Global Look Press  /  Volodymyr Zelensky/Sarah Silbiger - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Москва, 1 сентября. Украина может дать США только обострение ситуации в Донбассе и Крыму. Об этом заявил специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.

На саммите президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена Киев будет просить о финансовой и военной помощи. Однако ему также придется что-нибудь дать взамен. Военный журналист в интервью для «Украина.ру» объяснил, какую выгоду Белый дом может получить из этих переговоров.

«Мне кажется, все отдали, нет? Разве что-то осталось там? Землю протащили, закон. Все значимые военные предприятия обанкротили. Всех гастарбайтеров вывезли. Я не знаю, что с него (Зеленского. — Прим. ред. ФАН) можно потребовать? Обострение на Донбассе. Самое реальное. На Донбассе и в Крыму, вот две точки», — подчеркнул эксперт.

Он уверен, что после саммита США и Украины военный конфликт с ЛДНР обострится. Минские соглашения сейчас даже не упоминаются, а альтернативный вариант только один — полномасштабное наступление.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон затерялся на фоне медийной бури после бегства США из Афганистана.

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зеленский байден дмитрий стешин
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