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Американские врачи объяснили, почему человек может иметь проблемы с принятием решений
Наука
Американские врачи объяснили, почему человек может иметь проблемы с принятием решений
pixabay.com  /  geralt

Вашингтон, 1 сентября. Возбуждение пагубно влияет на принятие решения: состояние перепрограммировало один из центров принятия решения в мозгу, изменив функцию некоторых нейронов.

Подразумевается состояние человека, которое можно наблюдать при алкоголизме, наркомании и психических расстройствах. Учащается сердцебиение, повышаются показатели артериального давления, укорачивается дыхание и принимаются «плохие» решения, передает PNAS.

При этом в небольших «дозах» возбуждение даже полезно для человека, как, например, полезна бодрость после чашки кофе. Но слишком сильное или слишком слабое возбуждение увеличивает вероятность того, что мозг будет принимать медленные или неправильные решения.

Недавно россиянам посоветовали есть на завтрак яйца. В желтке содержится нейромедиатор, который обеспечивает сигнал между нейронами мозга. Он помогает принять правильное решение или подобрать нужное слово.

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мозг нейроны решение
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