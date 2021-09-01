Психолог Медведева: дистанционка отнимает у ребенка репетицию взрослой жизни

Москва, 1 сентября. Школьные годы являются репетицией взрослой жизни, поэтому дистанционный формат обучения способен превратить ребенка в социопата, заявила психолог, публицист Ирина Медведева.

Проводить подобные учения в семье категорически нельзя, потому что дома нет возможности прикладывать такого рода усилия, сообщила специалист на конференции «Дистанционное образование: непростые выводы массового социологического опроса граждан» в Уфе 27 августа. По идее, в семье тебя все любят, и ты всех любишь, и формирование учебных моделей невозможно по определению.

Отношения как с учителями, так и с одноклассниками помогают развивать навыки в коммуникации и являются бесценным опытом будущей жизни, в рамках которой ребенку придется контактировать с огромным множеством самых разных людей. Также в преддверии начала учебного года психологи посоветовали позволить ребенку самому расписать свой график учебы, домашних обязанностей и развлечений.