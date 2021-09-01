Пресс-секретарь Зеленского заявил о готовности встречи президента с Путиным

Киев, 1 сентября. Украинский лидер Владимир Зеленский готов в любой момент встретиться президентом России Владимиром Путиным.

Об этом рассказал пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров РИА Новости.

«Мой президент несколько раз заявлял, что он готов в любое время», — заявил пресс-секретарь Зеленского.

На данный момент Зеленский находится в Вашингтоне, куда он приехал для встречи с президентом США Джо Байденом. Визит Зеленского к Байдену намечен на 1 сентября. Встреча глав двух государств неоднократно переносилась по инициативе Вашингтона.

Во время переговоров украинский и американский лидеры планируют обсудить судьбу олигарха Игоря Коломойского. Стороны также обсудят вопросы в сфере безопасности, экономики и реформ. Соответствующей информацией поделилась временно поверенная в делах США на Украине Кристина Квин.