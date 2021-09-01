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Более 70 спасателей тушат охваченные огнем торговые бутики в Казахстане
Общество
Более 70 спасателей тушат охваченные огнем торговые бутики в Казахстане
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Нур-Султан, 1 сентября. Свыше 70 человек и 19 единиц техники участвуют в ликвидации крупного пожара в торговом доме «Тулпар» в городе Нур-Султане.

Вспыхнули бутики на четвертом этаже здания по улице Валиханова, информирует пресс-служба МЧС Казахстана. Уже создан оперативный штаб пожаротушения, сформированы два боевых участка. Во время пожара никто не погиб и не пострадал, передает ТАСС.

Недавно руководство Мордовского заповедника объявило о локализации пожара в северо-западной части природоохранной территории. Четверть гектара была охвачена огнем, в операции принимали участие более 600 сотрудников МЧС и более 130 единиц специальной техники. Сейчас они установили по периметру противопожарные конструкции, чтобы огонь не добрался до населенных пунктов и не охватил новые территории, на данный момент стихия уничтожила 6,3 тысячи гектаров леса.

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