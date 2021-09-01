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Детский психолог Локтионова назвала признаки школьного буллинга
Общество
Детский психолог Локтионова назвала признаки школьного буллинга
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Москва, 1 сентября. Директор Института интегративной детской психотерапии и практической психологии «Генезис» Альбина Локтионова назвала признаки школьного буллинга.

О травле в школе могут говорить нежелание ребенка идти в учебное заведение. При этом школьник может спрашивать о возможности не ходить в школу и интересоваться онлайн-образованием, сообщила радио «Говорит Москва» специалист.

Признаками школьного буллинга также могут послужить боли непонятного происхождения. Их причиной могут оказаться стресс и перенапряжение, связанные с общением со сверстниками. Кроме того, следует насторожиться, если ребенок приходит с учебы грустным и напряженным, уточнила Локтионова.

Детский психолог подчеркнула, что при наличии признаков травли в школе родителям нужно попытаться поговорить с ребенком. С такой ситуацией справиться самостоятельно школьник не может, заключила Локтионова.

Ранее опрос банка «Открытие» показал, что 68% российских родителей считают главной проблемой при воспитании детей их увлечение соцсетями и интернетом в целом. Качество образования в школах назвали главной проблемой детей 44% респондентов.

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