Названа причина крушения Ил-112В в Подмосковье

Москва, 1 сентября. Эксперты Межгосударственного авиакомитета (МАК) и Минпромторга России установили причину крушения самолета Ил-112В, трагедия унесла жизни троих человек.

Экспериментальный транспортный самолет после возгорания ушел в неконтролируемый крен около подмосковной Кубинки. Причиной послужило то, что под воздействием высокой температуры потеряла упругость тяга правого элерона, сообщает «Коммерсантъ».

Экипаж пытался потушить двигатель самолета вручную, но безуспешно, так как производитель ориентировал системы пожаротушения на самолетные двигатели, а огонь распространился на крыло, отмечает издание. Пилоты остановили горящий двигатель, запросили вынужденную посадку и направили самолет к аэродрому. Однако тяга элерона разрушилась, и он встал в нейтральное положение. С этого момента экипаж не смог повлиять на ситуацию, считают эксперты.

Военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение. Пилоты увели воздушное судно как можно дальше от жилых домов, и он рухнул в лесополосе. После падения транспортник взорвался. На борту было три человека, все они погибли.