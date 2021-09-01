Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 сентября 08:13
08:12
Общество
Имеет значение: размер полового члена влияет на женский оргазм
08:12
Происшествия
Продавец ювелирного салона пойдет под суд за ограбление лавки на 4 млн в Новосибирске
08:03
Политика
Политолог Жарихин назвал три основные проблемы Байдена перед саммитом с Зеленским
08:00
Весь мир
«Талибан» выразил готовность возобновить торговлю с Индией
08:00
Общество
День знаний 1 сентября 2021: история и традиции праздника, новшества из-за COVID-19
07:51
Политика
«Даже стула не предложили»: фото Зеленского в США рассмешило украинцев
07:50
Общество
Чрезмерное употребление фруктозы может привести к нарушениям работы ЖКТ
07:49
Общество
Apple столкнулась с проблемой при производстве новых смарт-часов Apple Watch 7
07:49
Общество
Прямое авиасообщение из Владивостока в Советскую Гавань начнется 1 октября
07:49
Политика
Политолог Жарихин объяснил, чем Зеленский может заинтересовать Байдена на саммите
Все новости

Названа причина крушения Ил-112В в Подмосковье
Происшествия
Названа причина крушения Ил-112В в Подмосковье
facebook.com  /  ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация

Москва, 1 сентября. Эксперты Межгосударственного авиакомитета (МАК) и Минпромторга России установили причину крушения самолета Ил-112В, трагедия унесла жизни троих человек.

Экспериментальный транспортный самолет после возгорания ушел в неконтролируемый крен около подмосковной Кубинки. Причиной послужило то, что под воздействием высокой температуры потеряла упругость тяга правого элерона, сообщает «Коммерсантъ».

Экипаж пытался потушить двигатель самолета вручную, но безуспешно, так как производитель ориентировал системы пожаротушения на самолетные двигатели, а огонь распространился на крыло, отмечает издание. Пилоты остановили горящий двигатель, запросили вынужденную посадку и направили самолет к аэродрому. Однако тяга элерона разрушилась, и он встал в нейтральное положение. С этого момента экипаж не смог повлиять на ситуацию, считают эксперты.

Военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение. Пилоты увели воздушное судно как можно дальше от жилых домов, и он рухнул в лесополосе. После падения транспортник взорвался. На борту было три человека, все они погибли.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Названа причина крушения Ил-112В в Подмосковье
крушение кубинка ил-112в
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru