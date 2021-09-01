Стало известно, когда ростовчанам вернут плановую медпомощь

Ростов-на-Дону, 1 сентября. При следующем снятии коронавирусных ограничений в Ростовской области могут вернуть плановую медицинскую помощь, об этом сообщил глава региона Василий Голубев во время заседания оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

По словам губернатора, плановая медицинская помощь станет возможной, если количество заболевших начнет снижаться. Пока ситуация остается напряженной.

По мнению главы областного Роспотребнадзора Евгения Ковалева, в конце лета впервые наметилась тенденция к сокращению количества инфицированных. Специалист отмечает, что Ростовская область уже прошла третью волну коронавируса и вышла на плато.

Ранее ФАН сообщал, что не имеющих прививок против коронавируса сотрудников ВУЗов и СУЗов в Ростовской области начнут отстранять от работы. ограничения коснуться всех непривитых, кроме тех, у кого есть медотвод.