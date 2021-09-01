Оплата больничных по уходу за детьми увеличилась в России с 1 сентября

Москва, 1 сентября. Оплата больничного листа по уходу за детьми возрастом до семи лет увеличилась в России с 1 сентября 2021 года. Максимальный размер выплаты составит 2434 рубля за один день.

Теперь стоимость больничного листа будет составлять 100% от среднего заработка родителя. Также она не будет зависеть от рабочего стажа. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 21 апреля 2021 года.

С 1 сентября в силу вступили изменения по ряду законов России. Так, теперь в школах разрешено проводить проверку знаний путем контрольных работ не чаще одного раза в 2,5 недели. Кроме этого, студенты российских вузов смогут обучаться по нескольким специальностям одновременно.

Аптекам будет разрешено продавать лекарственные препараты онлайн по упрощенным правилам. Автолюбители получили право обжаловать штрафы через личный кабинет портала «Госуслуги».