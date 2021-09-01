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Политолог Бортник усомнился в успехе переговоров Зеленского и Байдена

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 07:04
Политика
Политолог Бортник усомнился в успехе переговоров Зеленского и Байдена
mon.gov.ua  /  Сайт министерства образования и науки Украины

Киев, 1 сентября. Успех встречи президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена будет «второстепенным».

Об этом заявил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. По его словам, Зеленский привезет из Вашингтона хороший фото- и видеорепортаж. Однако все подписанные заявление по оборонной промышленности и новым форматам помощи будут незначительными и второстепенными, сказал политолог в интервью РИА Новости.

Бортник считает, что украинский президент не добьется от США отказа от позиции по поводу строительства российского газопровода «Северный поток — 2». Зеленский также не получит особого статуса партнерства для Украины вне НАТО или торговые преференции для Киева.

Зеленский прилетел в США с рабочей поездкой для встречи с главой Белого дома Джо Байденом. Во время переговоров лидеры государств обсудят, кроме всего прочего, судьбу олигарха Игоря Коломойского.

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украина зеленский вашингтон
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