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«Верните смертную казнь»: в Южной Корее шокированы жестоким убийством ребенка
Общество
«Верните смертную казнь»: в Южной Корее шокированы жестоким убийством ребенка
pix4free.org  /  Nick Youngson / CC BY-SA 3.0

Сеул, 1 сентября. Суд Тэджона обвинил 28-летнего мужчину в жестоком обращении и надругательстве над 20-месячным ребенком, что привело к его смерти.

Южнокорейские СМИ сообщают, что 15 июня мужчина в состоянии алкогольного опьянения накрыл девочку постельным бельем и избил ее из-за того, что она постоянно плакала. После этого он совместно с матерью ребенка спрятали тело в морозильной камере. Кроме того, обвиняемому предъявляют надругательство над жертвой перед жестоким избиением. Жители Южной Кореи остались шокированы действиями мужчины. Об этом сообщает Regnum.

«Да его нужно кастрировать. Я даже могу одолжить ножницы», — пишет meta***.

Пользователь kiki*** предлагает раскрыть личность обвиняемого. Он считает, что это дьявол, а не человек, который заслуживает кастрации без обезболивающего.

«Не думаю, что таких преступников можно контролировать с помощью химической кастрации. Она обладает временным эффектом в случае прекращения приема лекарств. Его следует приговорить к смерти», — пишет fres***.

Читатель gori*** не хочет, чтобы налоги граждан уходили на содержание такого человека в тюрьме. Он заслуживает смертельного приговора, который должен быть исполнен в кратчайшие сроки.

Ранее стало известно, что суд Бразилии приговорил к тюремному сроку жену греческого дипломатического представителя в стране Франсуазу де Соуза Оливейра за организацию и пособничество в убийстве мужа.

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