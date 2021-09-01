Военный журналист Стешин объяснил, чего Зеленский хочет добиться от Байдена на переговорах

Москва, 1 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский хочет убедиться, что после вывода войск США из Афганистана Белый дом не оставит Киев. Об этом заявил военный журналист Дмитрий Стешин.

В интервью для YouTube-канала «Украина.ру» специальный корреспондент «Комсомольской правды» обсудил предстоящий саммит глав США и Украины. Он предположил, что у Зеленского есть конкретная цель поездки в Вашингтон.

«Неслучайно он прискакал 1 сентября. Во-первых, он (Зеленский. — Прим. ред.) этой встречи долго добивался. Украинская пресса полгода трубила, что вот-вот они встретятся и пообщаются. Возможно, он хочет получить заверения, что, оставив Афганистан, за Украину американцы будут держаться до последней капли крови», — отметил эксперт.

Он считает, что на этом встреча и закончится. Традиционно Украина получит небольшую финансовую поддержку.

«Человека не кормят, но все-таки из капельницы ему дают глюкозы, чтобы он не совсем умер. Я думаю, примерно так выглядит Украина», — резюмировал Стешин.

Ранее немецкое издание Business Insider сообщило, что Байден должен сказать Зеленскому правду о членстве НАТО и Донбассе.