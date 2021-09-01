Ян Хайцеэр посоветовал отложить приобретение машины на год

Москва, 1 сентября. Российским водителям нужно отложить приобретение машины на год или полтора. Соответствующий совет дал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Специалист заявил, что сейчас на рынке присутствует дефицит на новые модели. По его словам, также завышены прайс-листы. Причинами этого являются недостаток компонентов, сложная ситуация в логистике и желание дилеров увеличить свой заработок.

Хайцеэр отметил, что производители не виноваты в этом, дилеры вынуждены это делать, потому что необходимо компенсировать дополнительным доходом упущенную прибыль. По его словам, для кого-то даже может стоять вопрос выживания.

Эксперт порекомендовал отечественным автолюбителям вложить деньги в ремонт или восстановление имеющейся машины вместо стремления к покупке нового автомобиля по завышенной стоимости.

Российских водителей ранее освободили от техосмотра для приобретения ОСАГО. Изменения начали действовать с 29 августа. ЦБ рассчитывает, что благодаря этому полисы будут более доступны.