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Почти четверть опрошенных россиян в детстве радовалась 1 сентября
Общество
Почти четверть опрошенных россиян в детстве радовалась 1 сентября
pixabay.com  /  ukrtor

Москва, 1 сентября. Почти четверть россиян (24%) в школьные годы ждали 1 сентября с большим нетерпением и искренне радовались встрече с одноклассниками.

Примерно половина опрошенных (48%) ответили, что скорее ждали первый учебный день, 19% участников исследования сказали, что скорее не желали его наступления. Каждый одиннадцатый респондент всей душой ненавидел первый день осени и соответствующие праздничные мероприятия, передает ТАСС.

«Выкинул портфель и букет в разные стороны и дал деру в сторону дома, родители меня ловили минут 20», — заявил один из россиян.

Чаще теплые чувства к школьному празднику питают люди старше 45 лет, граждане помоложе чаще относятся к 1 сентября скептически. При этом женщины относились к первому школьному дню с воодушевлением чаще, чем мужчины (30% и 17% соответственно), мужчины чаще женщин ненавидели праздник (11% против 6%).

Недавно психологи рассказали, как помочь ребенку справиться со стрессом при переходе в новую школу. Главное — не обесценивать переживания ребенка и не проецировать собственные эмоции из детства на его состояние.

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опрос школа 1 сентября
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