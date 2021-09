Водная полиция остановила теплоход с гостями Моргенштерна в Москве

Москва, 1 сентября. Теплоход с гостями свадьбы рэпера Моргенштерн и его невесты Дилары остановили сотрудники водной полиции.

По данным телеканала РЕН ТВ, две полицейские лодки остановили теплоход и не отпускали пассажиров около 15 минут. Правоохранители не обнаружили нарушений, и гости Моргенштерна смогли покинуть теплоход.

Ранее судно под песню из «Титаника» My heart will go on отплыло от московской набережной Тараса Шевченко. Гости отправились на продолжение праздника под фейерверки над Москвой-рекой.

Моргенштерн сочетался узами брака со своей давней подругой, блогером Диларой Зинатуллиной. Новость сам рэпер и его новоиспеченная жена рассказали поклонникам в Instagram. На новой записи на странице исполнителя видно, как Моргенштерн в сером костюме выходит после регистрации. На Зинатуллиной надето белое классическое платье по фигуре.