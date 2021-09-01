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Кинолог Голубев рассказал о специальных курсах для собак
Общество
Кинолог Голубев рассказал о специальных курсах для собак
imgur.com

Москва, 1 сентября. Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал, как подобрать специальный курс для обучения собаки.

Кинолог назвал обучение собаки показателем ответственного подхода и возможностью наладить связь с питомцем. К базовым навыкам животного специалист отнес знание собственной клички, понимание запрещающей команды, а также умение подходить к хозяину и останавливаться по команде, носить намордник и ходить на поводке, сообщает РИА Новости.

Голубев отметил, что на официальных дрессировочных площадках опытные специалисты могут обучить собаку базовым навыкам и дать опыт социализации. По словам кинолога, для необщительных собак подойдут индивидуальные занятия.

При самостоятельных занятиях с собакой важно четко следить за соблюдением определенных правил и оставаться последовательным. Следует учитывать особенности психики собаки, заниматься с ней регулярно, но следить, чтобы питомец отдыхал. За хорошее поведение питомца следует хвалить, иначе у него могут начаться проблемы поведения, предупредил специалист.

Освоившей общий курс собаке можно найти специализированные занятия. Спортивные дисциплины аджилити и обидиенс могут понравиться активным собакам. Питомца также можно обучить танцам, пастушьей службе, поисковым или служебным навыкам. Главное, чтобы дисциплина увлекла саму собаку, тогда обучение пойдет ей на пользу, заключил Голубев.

Ранее Голубев рассказал, каким специальностям можно обучить собаку. Питомцы могут стать хорошими охранниками, ищейками, спасателями и компаньонами.

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