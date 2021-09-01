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Названы города с самым большим подорожанием ипотеки на вторичное жилье
Общество
Названы города с самым большим подорожанием ипотеки на вторичное жилье
pixabay.com

Москва, 1 сентября. Сильнее всего за три года ипотека на вторичное жилье подорожала в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе консалтинговой группы SRG.

Средний платеж по ипотеке в Сочи за три года увеличился на 96,24% до 46,1 тысячи рублей. В Братске этот показатель вырос на 49,52%, в Нижнекамске — на 44,15%, в Улан-Удэ — на 40,12%. В Саранске, Комсомольске-на-Амуре, Рыбинске плата за ипотеку наоборот стала выгоднее. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что в российской столице средний месячный платеж за ипотеку стал больше на 24,59%, до 64,3 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге рост составил 28,32%, до 38,3 тысячи рублей. Аналитики сообщили, что средняя плата в 100 самых больших городах России за однушку при первоначальном взносе 30%, сроке 15 лет и годовой ставке 8,16% составила 17,1 тысячи рублей. Это значение за три года увеличилось на 20,62%.

Россияне стали чаще объединять ипотечные и потребительские кредиты. Количество обращений за консультациями по таким вопросам за последние три месяца выросло в среднем на 15–20% по России.

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