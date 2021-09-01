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Спасатели ищут пропавших в лесу Сахалина четырех человек
Происшествия
Спасатели ищут пропавших в лесу Сахалина четырех человек
администрация Вологодского района

Южно-Сахалинск, 1 сентября. Четыре человека пропали в одном из лесов Корсаковского района Сахалина. Спасатели ведут поисковые работы, передает МЧС России по Сахалинской области.

Группа спасателей отряда имени Полякова сегодня отправилась из Южно-Сахалинска в Корсаковский район, сообщает ведомство. На поисково-спасательные работы отправились шесть человек и две единицы техники.

В будущем спасатели будут помогать полицейским искать граждан, которые перестали выходить на связь. По предварительной информации, пропавшие люди отправились в лес для сбора дикоросы. Специалисты все еще не смогли установить их местоположение. Последние поисковые работы с участием сотрудников полиции и волонтеров не принесли результатов.

Московская супружеская пара недавно пропала в горах Иркутской области. Семья отправилась туда, чтобы подняться на пик Черского.

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сахалин лес пропал
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