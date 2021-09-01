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«Мышление нищего»: в Сети оценили слова экс-зама главы МИД Украины о возврате Крыма
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«Мышление нищего»: в Сети оценили слова экс-зама главы МИД Украины о возврате Крыма
Общество
«Мышление нищего»: в Сети оценили слова экс-зама главы МИД Украины о возврате Крыма
 /  Федеральное агентство новостей

Киев, 1 сентября. Бывший заместитель главы украинского МИД Александр Чалый назвал несколько способов вернуть Крым под контроль Киева. Однако украинцы раскритиковали его за подобные речи.

Дипломат считает, что на Украине уровень жизни нужно поднять настолько, чтобы российские регионы сами захотели присоединиться к ней. Есть и вариант «Карфаген должен быть разрушен», хотя он малоэффективный. В Сети считают, что полуостров не будет уже украинским. Об этом пишет Regnum.

«А Львов рано или поздно заберут поляки», — заявил Alexander S.

Пользователь Татьяна Г. интересуется, что сказал бы Чалый, если бы возникла обратная ситуация. Регионы Украины могут сами захотеть уйти к успешным соседям.

«Мышление нищего! Лишь бы к кому присоединиться. Ну вот Германия в финансовом отношении успешная, но у россиян никогда не возникало желания к ней присоединиться. Мы не хо*лы, мы лучше сами свою страну сделаем успешной», — отреагировал Maksxx spb.

Одной из украинок понравился второй способ. Власти будут заняты успешностью страны и будут меньше говорить. Правда, развивать государство они будут столетиями.

«Они это повторяют с 2014 года. Только мечты почему-то не сбываются. Наверно, плохо мечтают», — добавила Елена Г.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Степан Хмара призвал Киев дождаться момента для силового захвата Крыма.

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украина крым соцсети Александр Чалый
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