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Помогавший Байдену переводчик будет эвакуирован из Афганистана
Политика
Помогавший Байдену переводчик будет эвакуирован из Афганистана
Global Look Press  /  Sra Taylor Crul/U. S. Air

Вашингтон, 1 сентября. Вашингтон пообещал вывезти из Афганистана местного переводчика, который работал с американским лидером Джо Байденом.

Переводчик не успел покинуть Афганистан до вывода оттуда американских войск. Афганец 13 лет назад сопровождал Байдена, который на тот момент был еще сенатором. Переводчик помог американскому лидеру, когда вертолет вынужденно сел из-за снежной бури. Об эвакуации сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

«Спасибо за то, что сражались на нашей стороне последние 20 лет. Спасибо за вашу помощь некоторым дорогим мне людям в снежную бурю... Мы вас вывезем, мы отдадим должное вашей службе. Именно это мы намерены сделать», — сказала она.

Ранее сообщалось, что США не эвакуировали из Кабула переводчика, который помогал спасти Байдена в 2008 году. Соответствующей информацией поделилась газета Wall Street Journal.

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