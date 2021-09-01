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Боррель назвал поражением Запада победу «Талибана» в Афганистане
Политика
Боррель назвал поражением Запада победу «Талибана» в Афганистане
Global Look Press  /  Juan Manuel Serrano Arce/Keystone Press Agency

Брюссель, 1 сентября. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рекомендует вынести урок из победы «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) в Афганистане.

По словам Борреля, победа талибов говорит об очевидном поражении Запада. Об этом он заявил в интервью испанской радиостанции Onda Cero.

«Это явное поражение Запада. И это существенное изменение в международных отношениях. Надо вынести много уроков из произошедшего, в первую очередь для Европы, каким образом иметь отношения с этой частью мира, которая отказывается принимать наши ценности», — сказал Боррель.

При этом Афганистан потеряли за десять лет, а не за десять дней, считает дипломат, так как даже Запад не смог посодействовать созданию современного государства. Боррель не согласился с мнением американского лидера Джо Байдена, что миссия США в Афганистане заключалась лишь в борьбе с терроризмом.

Ранее Байден заявил, что США больше не будут пытаться переустроить другие страны. Окончание двадцатилетней миссии США в Афганистане завершает данный этап политики США.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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