Психолог Зберовский рассказал, как настроить ребенка на учебу

Москва, 1 сентября. Постепенный переход ребенка к рабочему графику позволит ему легче привыкнуть к школе. Об этом рассказал психолог Андрей Зберовский.

По словам специалиста, важно перед началом учебного года дать ребенку максимально отдохнуть и заниматься своими увлечениями, потому что лишив сейчас его радостей, он может винить в этом учебу в школе. Настраивать ребенка на рабочий лад лучше начинать за две недели до 1 сентября, рекомендует психолог. Об этом информирует «Вечерняя Москва».

Школьники должны постепенно начинать ложиться спать раньше, чтобы они не приходили первое время в нее сонными и не ненавидели учебу. Специалист напомнил родителям, что важно интересоваться, как прошел в школе день вашего ребенка и не ругать за плохие оценки.

Повышенное внимание при подготовке ребенка к новому учебному году следует уделить одежде, об этом заявил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, недопустимо, чтобы дети приходили в школу в легкой или наоборот в зимней одежде.