США и Украина собираются наращивать сотрудничество в ядерной энергетике

Вашингтон, 1 сентября. США и Украины планируют активизировать сотрудничество в области возобновляемых источников энергии и в сфере ядерной энергетики, сообщает американское минэнерго.

Соответствующее совместное заявление подписано во время визита в Вашингтон украинского президента Владимира Зеленского. Документ опубликован на сайте Министерства энергетики Соединенных Штатов.

В заявлении говорится, что энергетические ведомства США и Украины собираются «работать над декарбонизацией» украинской экономики, обеспечением энергетической безопасности страны и ее экспортного потенциала.

Для этого стороны разработают и воплотят «комплексный план в энергетическом секторе», который предполагает взаимовыгодное сотрудничество в сферах хранения энергии, применения водорода, ядерной, солнечной и ветроэнергетики.

Ранее сообщалось, что Зеленский в ходе встречи с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ «самым грязным в мире». Свою точку зрения он обосновал, заявив о наличии выбросов метана при добыче и транзите сырья из России, а также отметив манипуляции, которые якобы есть в стране.