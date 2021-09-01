Грузовой вагон загорелся в ЕАО

Биробиджан, 1 сентября. Вагон грузового поезда с углем загорелся в Еврейской автономной области, сообщает региональный главк МЧС.

Сообщение о возгорании вагона с твердым топливом в движущемся составе поступило в экстренные службы ЕАО в 00:05. Поезд остановился на запасном пути станции Бира.

Опасную часть отцепили от поезда и поместили на безопасное расстояние. Для тушения вагона с тлеющим углем на место прибыл пожарный поезд.

Инцидент повлиял на движение поездов. ЧП не несло угрозы ближайшим населенным пунктам. Подробности происшествия неизвестны.

Ранее пьяный новосибирец попал под пассажирский поезд между станциями Мочище и Иня-Восточная. Во время приближения поезда мужчина потерял равновесие и упал прямо на рельсы.