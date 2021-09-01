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Иммунолог Болибок назвал идеальную для борьбы с вирусами температуру тела
Общество
Иммунолог Болибок назвал идеальную для борьбы с вирусами температуру тела
pxhere.com

Москва, 1 сентября. Повышение температуры тела при ОРВИ показывает, что организм начинается бороться с вирусами. Об этом рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, если у человека при болезни не повышается температура тела, значит организм никак не реагирует на инфекцию. Однако избыточная реакция иммунной системы при ОРВИ может привести к нежелательным последствиям.

Повышение температуры тела выше 39-40 градусов плохо сказывается на работе внутренних органов, а также может привести к сбоям в сердечно-сосудистой системе и остановке сердца, предупредил иммунолог в интервью радио Sputnik.

По словам Болибока, идеальной для борьбы с вирусами температурой тела является от 37 до 38,5 градуса. Также врач подчеркнул, что в таких случаях принимать жаропонижающие препараты не рекомендуется, так как организм будет плохо справляться с вирусами.

Недавно терапевт Арина Жегалина развеяла миф о лекарствах, которые усиливают иммунитет. По ее словам, пока такие препараты не созданы.

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орви иммунитет температура
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