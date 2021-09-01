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Выручка фитнес-клубов сократилась в России

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 04:22
Экономика
Выручка фитнес-клубов сократилась в России
Невские Новости

Москва, 1 сентября. Выручка фитнес-клубов сократилась относительно докризисного периода на 10–30% на фоне новых пандемийных ограничений, сообщили в Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ).

Отрицательная динамика связана с санитарными ограничениями в регионах, сообщает со ссылкой на президента АОФИ Ольгу Киселеву «Коммерсантъ». Негативный фон от роста заболеваемости COVID-19 вызвал отток клиентов даже в субъектах, в которых ограничений не было, отметила специалист. Работники фитнес-индустрии также связывают падение выручки с тем, что у жителей крупных городов изменился подход к отпускам. Многие из них уезжали с июня по середину августа.

По данным АОФИ, самая сложная ситуация сложилась в Башкирии, в которой летом выручка фитнес-клубов упала на 30%. В Ростовской области после введения новых ограничений в августе посещаемость объектов упала на 55–70% в сравнении с докризисным периодом. Выручка за летний период упала на 15–25% в Краснодарском крае, Москве, Ленинградской и Ростовской областях, отмечает издание.

Дополнительной проблемой для индустрии стал отток тренеров, которые предпочитают самостоятельно работать с клиентами на открытых площадках. Восстановления показателей в фитнес-клубах ждут осенью.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что Правительство РФ реализует программу поддержки кредитов для малого и среднего бизнеса, по которым были снижены ставки. Он напомнил, что объем задолженности по действующей программе №1764 составит 1,2 триллиона рублей.

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