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Российским родителям дали советы, как помочь ребенку при школьной депрессии
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Российским родителям дали советы, как помочь ребенку при школьной депрессии
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Москва, 1 сентября. Обычно депрессия у школьников начинается вместе с активным сокращением светового дня.

Справиться с депрессивным периодом школьникам могут помочь родители. Самые тяжелые для детей первые месяцы после каникул, так как на них взваливается нагрузка вместе с воспоминаниями о прошедшем отпуске. Об этом рассказал доцент кафедры детской и подростковой клинической психологии Московского института психоанализа Михаил Иванов газете «Взгляд».

«Многие специалисты сходятся во мнении, что зачастую пора упадка настроения у школьников наступает осенью, когда становится темно. Но Россия — большая страна, и в Мурманске или за Полярным кругом, например, где полярная ночь, вообще все должны тогда быть в депрессии по такому суждению, но это не так», — сказал он.

Чтобы избавить ребенка от депрессивного настроения, его внимание нужно переключить на различные увлечения. Также нужно сделать процесс обучения интересным. В свободное время ребенку лучше заниматься хобби или спортом, а также нужно предоставить ему личное время.

Ранее медицинский психолог сети «СМ-клиника» Любовь Крушинских дала рекомендации, как помочь ребенку при переходе в новую школу. Она отметила, что, обсуждая эту непростую ситуацию, важно быть честными с детьми.

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