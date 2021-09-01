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Глава «Нафтогаза Украины» считает, что завершенный на 99% «СП-2» можно остановить
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Глава «Нафтогаза Украины» считает, что завершенный на 99% «СП-2» можно остановить
Федеральное агентство новостей

Киев, 1 сентября. Проект «Северный поток — 2» все еще можно остановить, способы будут обсуждаться с властями США. Об этом заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

По мнению Витренко, даже в случае готовности проекта на 99% его можно и нужно остановить. Он отметил, что в компании будут искать решения с США. По его словам, это могут быть очередные санкции против Nord Stream AG. Об этом информирует агентство Reuters.

Политики из Украины написали письмо президенту США Джо Байдену с напоминанием, что он обещал принять меры против строительства практически завершенного проекта «Северный поток —2». Также США и Германия заключили соглашение по «СП-2», согласно которому ФРГ взяла на себя обязанность повлиять на продление договора между Россией и Украиной о транзите газа после 2024 года.

Украина идет по прошлогоднему сценарию с нехваткой угля, что может привести к отключению электричества с наступлением холодов. Прошлой зимой избежать катастрофы Украине помогли Белоруссия и Россия, которые поставляли электричество украинским жителям, но в этом году власти страны принципиально не намерены брать помощь у России. Об этом передает «Взгляд».

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сша нафтогаз сп-2
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