Изменения в ряде законов вступили в силу 1 сентября в России

Москва, 1 сентября. В России вступили в силу ряд изменений в законах, с 1 сентября увеличены больничные по уходу за детьми, начались разовые пенсионные выплаты и стартовала гаражная амнистия.

Российских школьников в День знаний ожидают изменения в правилах проведения контрольных работ и уроки по финансовой грамотности. Больничные по уходу за ребенком не старше семи лет с 1 сентября составят 100% от среднего заработка, но не более 2434 рублей за день.

Российские автолюбители получили право обжаловать штрафы ГИБДД через ресурс госуслуг удаленно. Табличку 8.23 «Фотовидеофиксация» на дорогах теперь заменит дорожный знак 6.22 с таким же обозначением.

Аптеки с 1 сентября получили возможность продавать препараты онлайн по упрощенным правилам. Студенты вузов теперь смогут обучаться нескольким квалификациям одновременно и менять профиль обучения и факультет после второго курса.

Российские пенсионеры и военные в сентябре получат разовые выплаты. Первым выдадут 10 тысяч, вторым — 15 тысяч рублей, сообщает «Лента.ру».

Кроме того, в России начала действовать гаражная амнистия, россияне в течение пяти лет смогут получить в собственность участки, на которых находятся их гаражи, бесплатно. Зарегистрировать в упрощенном порядке можно будет стоящие отдельно или в один ряд капитальные гаражи, которые имеют общие коммуникации, стены и крышу. Амнистия также распространяется на некапитальные строения, в том числе на сварные металлические гаражи, если под них земля выделена гаражному кооперативу и остается в его аренде или неограниченном пользовании.