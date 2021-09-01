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«Тонущий корабль»: американцы раскритиковали Байдена за вывод войск из Афганистана
Общество
«Тонущий корабль»: американцы раскритиковали Байдена за вывод войск из Афганистана
Федеральное агентство новостей  /  1. Photographer: © Xinhua Source: XinHua 2. Photographer: © Shawn Thew - Pool Via Cnp Source: Keystone Press Agency 3. Photographer: © Rahmatullah Alizadah Source: XinHua

Вашингтон, 1 сентября. Демократическая партия США раскритиковала президента Джо Байдена за хаотичный вывод американской армии из Афганистана. Сограждане высказались аналогично.

Глава Белого дома отказался переносить крайний срок вывода войск, который был назначен на 31 августа. Ранее он постоянно оказывался под давлением республиканцев, но теперь лидером государства недовольны как демократы, так и просто граждане. Об этом сообщает Regnum.

«Это только начало наших проблем теперь, когда Байден показал свою слабость. КНДР уже ускоряет свою ядерную программу, и вполне вероятно, что Иран последует этому примеру. Китай ищет следующий остров, который он оккупирует. Нам есть о чем беспокоиться», — размышляет aloyalamerican.

Пользователь baccusboy отметил, что он является американцем, проживающим за границей в опасной зоне. Теперь он боится, если к власти вновь придет демократ. Им свойственно забывать о своих гражданах.

«Конечно, они начинают уходить. Даже если у вас есть места в первом классе на тонущем корабле, это все равно тонущий корабль», — отмечает M.E.W.

Читатель Johnny7200 подчеркнул, что это не единичный случай. Демократам свойственно развязывать войны и затягивать их до той поры, когда их невозможно завершить.

«Все демократы теперь бегут как можно дальше от этого психа. Все они боятся, что любые связи с Байденом сделают их импотентами на перевыборах», — комментирует getitright080.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков назвал сенсацией заявление президента США о прекращении эры попыток переустроить другие государства.

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сша афганистан байден
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