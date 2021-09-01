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Россиянам назвали сумму владения личным автомобилем
Общество
Россиянам назвали сумму владения личным автомобилем
pixabay.com

Москва, 1 сентября. Первый год после покупки автомобиль может обойтись в 200-300 тысяч рублей, затем эта сумма может быть немного меньше.

Эта сумма учитывает основные статьи расходов, такие как налоги, бензин, допоборудование, покупку зимней резины и другие, рассказал руководитель отдела продаж одного из подразделений компании «АВИЛОН» Павел Червяков в беседе с «Прайм». Водитель отдаст около 200-250 тысяч рублей в год с учетом бензина при пробеге где-то в 20-25 тысяч километров в год. Это касается как премиальных, так и непремиальных автомобилей.

Недавно стало известно, что большинство опрошенных россиян (35%) хотят купить следующее авто дороже 1 миллиона рублей. При этом еще 14% не готовы потратить больше 800 тысяч рублей, а максимум до 500 тысяч рублей готовы отдать за такую покупку 12% граждан.

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