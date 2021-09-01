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Гаражная амнистия начала действовать в России
Общество
Гаражная амнистия начала действовать в России
pixabay.com  /  Bertsz

Москва, 1 сентября. В России начала действовать гаражная амнистия, россияне в течение пяти лет смогут получить в собственность участки, на которых находятся их гаражи, бесплатно.

Соответствующий закон начал действовать в России со среды, 1 сентября. Воспользоваться упрощенным порядком получения в собственность земельного участка можно будет для построенных до декабря 2004 года гаражей. Зарегистрировать в упрощенном порядке можно будет стоящие отдельно или в один ряд капитальные гаражи, которые имеют общие коммуникации, стены и крышу.

Амнистия также распространяется на некапитальные строения, в том числе сварные металлические гаражи, если под них земля выделена гаражному кооперативу и остается в его аренде или неограниченном пользовании.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой Росреестра Олегом Скуфинским заявил, что «гаражная амнистия» должна пройти четко и удобно для россиян. Быстрое и качественное решение вопроса позволит эффективно двигаться к достижению национальных целей, подчеркнул премьер.

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