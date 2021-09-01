Вашингтон, 1 сентября. Тот факт, что Украина может остаться союзником для США, должен обеспокоить Вашингтон. Она ведет агрессивную внешнюю политику и недостойна быть партнером для Соединенных Штатов.

США изображают Украину как мирное государство, которое лишь хочет защитить свою территорию от якобы агрессора в лице России. Американский президент Джо Байден выражает поддержку украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, но его представления ошибочны. Об этом сообщает издание The National Interest.

«Внутриполитическое управление в стране характеризуется скорее усиливающимся авторитаризмом, а вовсе не приверженностью демократии, а внешняя политика Киева носит тревожно агрессивный характер по отношению к его гораздо более крупному и сильному соседу. Украина — это одновременно опасный и недостойный партнер для Соединенных Штатов», — заявил старший научный сотрудник по вопросам обороны и внешней политики в Институте Катона Тед Гален Карпентер.

Он добавил, что украинское правительство только способствует коррупции, которая уничтожает государство с 1991 года. Зеленский и его сторонники говорят о необходимости ограничений, которые нужны для противостояния с Россией. Однако их мишенью стали либеральные фракции, которые никак не связаны с Москвой.

«Руководство Соединенных Штатов может попасть в ситуацию, когда они будут оказывать поддержку слабо замаскированной автократии, а вовсе не демократическому правительству», — подчеркнул автор.

Ранее заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева в интервью для Федерального агентства новостей рассказала, что вступление Украины в НАТО не усилит Альянс. Это внесет в него изрядную дозу хуторской энтропии, которая если и не развалит организацию, то покачнет изрядно.